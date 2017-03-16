Проворов: я добавляю с каждой игрой, делаю всё, чтобы помочь «Флайерз» побеждать

Защитник «Филадельфии Флайерз»прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (4:0) и оценил своё выступление в текущем сезоне.«Мы сейчас боремся за плей-офф, был очень важный матч. Все ребята хорошо играли все 60 минут, бились, поэтому мы смогли выиграть. Чтобы попасть в плей-офф, нам надо выиграть 12 матчей из 13 оставшихся? Мы сейчас не смотрим далеко, завтра матч с „Нью-Джерси“, будем стараться выиграть его, а потом посмотрим, что будет дальше.Хорошо оцениваю своё выступление в этом сезоне. Я добавляю с каждой игрой, пытаюсь сделать всё, чтобы помочь команде побеждать.В оставшихся матчах „регулярки“ нам нужно отдавать все силы, в каждой игре биться друг за друга, и я думаю, у нас всё получится», — приводятся слова Проворова на официальном сайте НХЛ.