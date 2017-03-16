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175 лет назад 2016
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Проворов: я добавляю с каждой игрой, делаю всё, чтобы помочь «Флайерз» побеждать

16 марта 2017, четверг. 11:54. Хоккей
Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (4:0) и оценил своё выступление в текущем сезоне.

«Мы сейчас боремся за плей-офф, был очень важный матч. Все ребята хорошо играли все 60 минут, бились, поэтому мы смогли выиграть. Чтобы попасть в плей-офф, нам надо выиграть 12 матчей из 13 оставшихся? Мы сейчас не смотрим далеко, завтра матч с „Нью-Джерси“, будем стараться выиграть его, а потом посмотрим, что будет дальше.

Хорошо оцениваю своё выступление в этом сезоне. Я добавляю с каждой игрой, пытаюсь сделать всё, чтобы помочь команде побеждать.

В оставшихся матчах „регулярки“ нам нужно отдавать все силы, в каждой игре биться друг за друга, и я думаю, у нас всё получится», — приводятся слова Проворова на официальном сайте НХЛ.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз Иван Проворов
Новости. Хоккей
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