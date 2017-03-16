Олимпийская сборная прибыла в Южную Корею, Санников назначен капитаном команды

Олимпийская сборная России прибыла в Пхёнчхан, где 18 и 19 марта проведёт два товарищеских матчах на арене зимних Игр с национальной сборной Кореи.В составе одна замена: в Москве из-за небольшого повреждения остался центральный нападающий Максим Шалунов. Вместо него в Корею отправился форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв.По приезде команда под руководством главного тренера Олега Браташа, ассистентов Валерия Брагина и Юрия Бабенко провела тренировку на арене «Каннынь центр».Капитаном олимпийской сборной тренерский штаб назначил, ассистентами –