Пашков: сейчас в серии не всё зависит от ЦСКА, у «армейцев» запас сил на исходе

Олимпийский чемпионподелился ожиданиями от пятых встреч на Западе. Матчи ЦСКА — «Локомотив» и СКА — «Динамо» М состоятся сегодня, 16 марта, начало — в 19:30 мск.«Предпосылок к тому, что «Динамо» вытащит серию со СКА, мало. Бело-голубые не могут реализовать свои небольшие возможности в атаке и допускают много нарушений, которые вызывают удаления. Если динамовцы не подтянут игровую дисциплину и опять попадут на волну удалений, то шансов будет не много. Что касается отсутствия главного тренера на игре, то это может по-разному повлиять на команду — и деморализовать команду, а может, наоборот, мобилизовать. Всё теперь зависит от тренеров, которые будут руководить со скамейки, от Воробьёва в первую очередь, а также от ветеранов и капитана команды.Сейчас уже не всё зависит от ЦСКА. Если в начале серии можно было предполагать, что «армейцы» — фавориты и они будут иметь преимущество, то сегодня ясно, что «Локомотив» нашёл способ нейтрализовать атаку ЦСКА, а это главное оружие москвичей. Также стоит учесть, что у ЦСКА просматривается спад физического состояния, запас сил на исходе. В четвёртом матче по движению они проиграли ярославцам.Перед «армейцами» встала проблема вратаря. В последней встрече стоял Фурх, но это никак не помогло команде в критической ситуации. Думаю, сейчас у тренерского штаба дилемма. Я отдам предпочтение Сорокину. Появление Ильи может ЦСКА помочь, хотя «Локомотив» сейчас почувствовал, что может бороться и побеждать. И победа в серии перед «железнодорожниками» замаячила. Ярославцам в моральном и психологическом плане легче, чем «армейцам», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.