Гончар: чтобы возглавить такую команду, как «СЮ», мне ещё нужно набраться опыта

Тренер «Питтсбург Пингвинз»рассказал, почему не принял предложение возглавить «Салават Юлаев». Специалист отметил, что хотел бы получить необходимый для работы главного тренера опыт.«Да, контакты с „Салаватом“ были. Я сказал генеральному менеджеру уфимского клуба, что мне ещё нужно немного поднабраться опыта перед тем, как возглавить такую команду, ведь „Салават“ ставит перед собой высокие цели, и надо им соответствовать.Далеко наперёд я не загадываю. Моя цель – учиться и получить как можно больше опыта и информации. Вся моя нынешняя деятельность на это направлена. Когда наступит момент решать и двигаться в этом направлении, нужно быть готовым принять предложение», — цитирует Гончара «Спорт-экспресс».