Майк Кинэн назначен главным тренером «Куньлунь Ред Стар»

«Куньлунь Ред Стар» официально объявил о назначенииглавным тренером команды. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба. Известный канадский тренер сменит на этом посту Владимира Юрзинова-младшего, который подал в отставку после последнего матча сезона.Ранее Кинэн вошёл в международный координационный совет «Куньлуня». С 2013 по 2015 год канадец возглавлял магнитогорский «Металлург» и выиграл Кубок Гагарина.«Китай сейчас серьезно развивается экономически, имеет большой политический вес в мире и демонстрирует готовность к лидерству. Надеюсь, что я смогу внести свой вклад в развитие клуба и подготовку сборной к домашним Играм-2022», — сказал Кинэн.