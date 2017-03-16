Доус: просто «Магнитка» лучше, чем «Барыс»

Нападающий «Барыса»после поражения в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции (2:3 ОТ, 0-4 в серии) поделился мнением о том, почему его команде не удалось пройти магнитогорский «Металлург».«Сегодня была тяжёлая игра. Мы знали, что будет тяжело отыграться, проигрывая в серии 0-3. По горячим следам пока что немного тяжело анализировать.Мы по ходу сезона смогли построить команду, наладить игру, смогли выйти во второй раунд… Просто „Магнитка“ лучше, чем мы.Конечно, с возвращением Брэндона стало легче, он очень важный игрок в команде. Но мы должны быть взаимозаменяемы. Мы прошли первый раунд, и очень жаль, что с возвращением Брэндона не использовали свои шансы и что сегодня не подарили победу нашим болельщикам», — цитирует Доуса Vesti.kz.