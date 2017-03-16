Даллмэн: Ли, Коварж, Зарипов — лучшие игроки КХЛ, их трудно остановить

Защитник «Барыса»подвёл итоги сезона КХЛ. Астанчане закончили регулярный чемпионат на пятом месте на Востоке, а во втором раунде плей-офф проиграли магнитогорскому «Металлургу».«Была тяжёлая игра, все хорошо играли сегодня. Но не смогли выиграть овертайм, большинство у «Магнитки» очень сильное. Весь сезон, особенно в плей-офф, это то, что приносило им победу. Хорошая команда, нападение, игра голкипера. Мы играли неплохо, могли вытащить пару матчей, но поражения тоже бывают. Обдумаем этот результат и будем готовиться к чемпионату мира.Большинство у них сильное. Тяжело остановить, у них хорошие исполнители, мы делали всё возможное. Хороший был сезон и плей-офф. Мы в большинстве не могли забить, много бросали, но их вратарь сыграл здорово. Не было той связки, комбинаций, которые получались в сезоне. У них отличный год, отличная серия. Ли, Коварж, Зарипов — лучшие игроки в лиге, которых трудно остановить.Тяжёлый был старт сезона, но когда пришёл новый тренер мы всё поменяли, начали играть по новой системе, каждую игру шли вперёд. Было весело наблюдать прогресс. Надеюсь, продолжим прогрессировать на чемпионате мира и в следующем сезоне», — цитирует Даллмэна Sports.kz.