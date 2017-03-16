Сяоюй: в Китае будут помнить вклад Юрзинова-младшего в наш хоккей

Председатель совета директоров «Куньлуня»прокомментировал решениеуйти с поста главного тренера клуба и решение назначить на эту должность«Юрзинову было непросто работать с командой и вывести её в плей-офф за такой короткий срок. Это достижение — плод работы Юрзинова и генерального менеджера клуба Владимира Кречина. Юрзинов создал сильный фундамент команды, и все китайские болельщики будут помнить его вклад в наш хоккей.Мы стремимся следовать девизу „Сильнее, выше, быстрее“, и на этом пути нет слова „лучший“, есть только „лучше“. С приходом Майка Кинэна „Куньлунь“ вступает в новую эру. Кинэн принесёт новую североамериканскую тренерскую систему, она будет вписана в российские и финские системы, которые есть в клубе сейчас. Он построит более полноценную и конкурентоспособную команду», — цитирует слова Сяоюя пресс-служба клуба.