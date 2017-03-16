Воробьёв: «Динамо» выйдет с высоко поднятой головой и пойдёт в атаку

Тренер московского «Динамо»рассказал, как команда планирует сыграть в пятом матче полуфинала Запада со СКА (1-3 в серии). Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, начало в 19:30 мск.«Самое главное — мы хотим сегодня победить. Мы выйдем с высоко поднятыми головами и пойдём в атаку. В нашей команде нет равнодушных. Все понимают, какая у нас ситуация, будем биться за победу.По тактике никаких серьёзных изменений не будет. Конечно, будем заставлять нападающих опять лезть на пятак, завоёвывать его, работать с Коскиненом. Ну и самое важное, надо забивать голы. Где-то нам немножно не везёт, есть проблемы с реализацией. Наверное, сегодня сделаем больший акцент на атаку. Настроение хорошее, спокойно готовимся», — сказал Воробьёв в интервью клубному телевидению.