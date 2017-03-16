Сорокин и Мурыгин не попали в заявку ЦСКА и «Локомотива» на пятый матч серии

ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на пятый матч полуфинальной серии Западной конференции, сообщает из ЛДС ЦСКА корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
ЦСКА:
Фаст (Филоненко);
Науменков – Киселевич, Да Коста – Попов – Петров;
Денисов – Ожиганов, Ничушкин – Светлаков – Мамин;
Пивцакин – Кутузов, Плэтт – Основин – Муршак;
Панин; Телегин – Андронов – Жарков, Карнаухов.
«Локомотив»:
Судницин (Красоткин);
Кронвалль – Накладал, Тальбо – Контиола – Козун;
Любушкин – Гавриков, Полунин – Красковский – Коршков;
Рафиков – Пашнин, Галимов – Апальков – Мосалёв;
Коледов; Лугин – Локтионов – Аверин, Кадейкин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Локомотив».
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