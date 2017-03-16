СКА и «Динамо» определились с составами на 5-й матч серии

Петербургский СКА и московское «Динамо» назвали составы на пятый матч полуфинала в Западной конференции, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев».
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев-Белов, Ковальчук-Коскиранта-Кетов;
Хафизуллин- Херсли, Гусев-Шипачёв-Дадонов;
Зубарев-Зуб, Широков-Прохоркин-Плотников;
Рыков-Рукавишников, Дергачёв-Каблуков-Барабанов.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Лазушин);
Соловьёв-Никулин, Кашпар-Терещенко-Карпов;
Кутейкин-Робинсон, Карсумс-Цветков-Тарасов;
Рылов-Хиетанен, Кокарев-Горовиков-Подшендялов;
Миронов, Брюквин-Игумнов-Галимов, Чебыкин.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Динамо» М — СКА.
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