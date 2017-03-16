СКА и «Динамо» определились с составами на 5-й матч серии

Петербургский СКА и московское «Динамо» назвали составы на пятый матч полуфинала в Западной конференции, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев».СКА:Коскинен (Шестёркин);Яковлев-Белов, Ковальчук-Коскиранта-Кетов;Хафизуллин- Херсли, Гусев-Шипачёв-Дадонов;Зубарев-Зуб, Широков-Прохоркин-Плотников;Рыков-Рукавишников, Дергачёв-Каблуков-Барабанов.«Динамо» (Москва):Ерёменко (Лазушин);Соловьёв-Никулин, Кашпар-Терещенко-Карпов;Кутейкин-Робинсон, Карсумс-Цветков-Тарасов;Рылов-Хиетанен, Кокарев-Горовиков-Подшендялов;Миронов, Брюквин-Игумнов-Галимов, Чебыкин.«Чемпионат» проведётматча «Динамо» М — СКА.