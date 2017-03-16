Меньшиков: считаю, «Авангард» должен выиграть серию с «Ак Барсом»

Защитник «Авангарда»поделился мнением о ходе противостояния с «Ак Барсом» (1-3).«В третьем периоде четвёртой игры все сами всё видели: мы их просто задавили. Они моментами отбрасывались, играли с опущенной головой, наши ребята играючи их повозили. Нам выгоден открытый хоккей, но даже при закрытом есть моменты – хотя бы «5 на 4». Я считаю, что мы должны выиграть эту серию. Следующую игру надо брать кровь из носа.Бут обещал передо мной извиниться за сломанное ребро в прошлом плей-офф? Да, он подошёл ко мне, всё в порядке. На самом деле там было жёстче, я выпал на четыре месяца. Была игровая ситуация, получилось, что на развороте он мне попал клюшкой именно в этот межрёберный хрящ, он разорвался. В этом сезоне, когда я ещё был в «Сибири», я ему предложил решить вопрос по поводу травмы, но он, похоже, действительно ничего не помнит, поэтому выяснить отношения не получилось», — цитирует Меньшикова «Спорт Бизнес Online».