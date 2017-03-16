Слуцкий с Гончаренко, разбитое стекло и «ЮАР за «Локо». Фоторепортаж из ЛДС ЦСКА

16 марта на льду арены ЦСКА имени Всеволода Боброва в Москве столичные «армейцы» в пятом матче серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом» потерпели поражение со счётом 1:2. Команда Алексея Кудашова вышла вперёд в серии — 3-2.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча ЦСКА – «Локомотив», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым и Александром Мысякиным.
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