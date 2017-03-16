Хафизуллин: СКА нужно подтягивать свою игру, следующий соперник будет серьёзнее

Защитник СКАпрокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (2:0) в пятом матче и выход в финал Западной конференции.«Несмотря на 4:1, каждая игра была тяжёлая. После первой встречи перестроились, но «Динамо» очень хорошо играло. Где-то нам повезло. Переломным моментом стала последняя игра, когда мы повели 3-1. Здесь нам нужно было поувереннее сыграть. В целом получилось, только третий период немного смазали.Мы готовились к «Динамо», старались играть в свою игру. «Динамо» бежало неплохо, нам не всегда удавалось показывать свой лучший хоккей. Не задумывался о том, что СКА теперь по количеству серий обыгрывает бело-голубых. Не знаю, за кого буду болеть в серии ЦСКА — «Локомотив», оба соперника сильные. С ЦСКА мы каждый год в финал играли. Не знаю, почему как и с «Витязем», первая игра в серии получилась самой сложной. Была длинная пауза, может быть, из-за этого. После первой игры мы собрались, поговорили командой. Вообще, СКА нужно всю игру подтягивать, следующий соперник будет ещё серьёзней. Нам надо прибавлять и в защите, и в нападении. Дацюка не хватало, ждём его возвращения в состав.«Динамо» заплатило почти миллион рублей штрафа? Видимо, для них это небольшие деньги. В Москву нам не хотелось возвращаться, хотелось сегодня выиграть дома, а то опять два дня — ни туда ни сюда», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.