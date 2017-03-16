Ковальчук: Дацюк хорошим силовым приёмом перевернул серию с «Динамо»

Нападающий СКАпрокомментировал победу над московским «Динамо» во втором раунде плей-офф (2:0, 4-1 в серии).«Хорошая серия получилась. Мы благодарны команде «Динамо», потому что там очень много ребят, которые много играли в плей-офф, выигрывали и знают, как это делать. Как говорит Данис Зарипов, это был антихоккей, но нужно было так играть. Хорошо, что при поддержке наших любимых болельщиков мы закончили серию дома. Все поздравляю.В третьем периоде чуть успокоились, хотя нам тренеры говорили, что надо играть так же, напрягать соперника в его зоне. Мы откатились, стали ждать контратак. У них были моменты, но Коски здорово сыграл. Третья игра была самой сложной. Думаю, наш капитан перевернул серию хорошим силовым приёмом. После этого совсем другая игра пошла.У меня далеко не волшебная клюшка, последние игр семь очень много бросаю, но не могу забить. Решил пойти на ворота, и удача мне улыбнулась. Всё равно как, главное – гол.После первого матча мы поменяли большинство, моя роль изменилась, я пошёл на пятак. Потом решили играть по-другому, сегодня снова изменили розыгрыш. Все команды смотрят, как другие разыгрывают большинство, поэтому нужно постоянно его менять", — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.