Ковальчук: Дацюк хорошим силовым приёмом перевернул серию с «Динамо»

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу над московским «Динамо» во втором раунде плей-офф (2:0, 4-1 в серии).
«Хорошая серия получилась. Мы благодарны команде «Динамо», потому что там очень много ребят, которые много играли в плей-офф, выигрывали и знают, как это делать. Как говорит Данис Зарипов, это был антихоккей, но нужно было так играть. Хорошо, что при поддержке наших любимых болельщиков мы закончили серию дома. Все поздравляю.
В третьем периоде чуть успокоились, хотя нам тренеры говорили, что надо играть так же, напрягать соперника в его зоне. Мы откатились, стали ждать контратак. У них были моменты, но Коски здорово сыграл. Третья игра была самой сложной. Думаю, наш капитан перевернул серию хорошим силовым приёмом. После этого совсем другая игра пошла.
У меня далеко не волшебная клюшка, последние игр семь очень много бросаю, но не могу забить. Решил пойти на ворота, и удача мне улыбнулась. Всё равно как, главное – гол.
После первого матча мы поменяли большинство, моя роль изменилась, я пошёл на пятак. Потом решили играть по-другому, сегодня снова изменили розыгрыш. Все команды смотрят, как другие разыгрывают большинство, поэтому нужно постоянно его менять", — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.