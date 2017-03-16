В. Воробьёв: огромное спасибо игрокам «Динамо», они бились, но проиграли

Ассистент главного тренера московского «Динамо», управлявший командой в пятом матче серии со СКА (0:2) ввиду проблем со здоровьем у Сергея Орешкина, подвёл итоги противостояния, в котором его команда проиграла со счётом 1-4.«Нам было тяжело, есть проблемы. Серия была интересной. Конечно, нам грустно сегодня заканчивать, но дальше идёт одна команда. Мы знаем, чего нам не хватило. Где-то нас подвела игра в неравных составах. Скажу огромное спасибо ребятам. Они бились, старались и терпели, но, к сожалению, проиграли. Результат – самое главное.Я согласен, что у нас была проблема с нападением, с которой мы не смогли справиться во втором раунде. Работали с игроками, заставляли лезть на пятак и работать с Коскиненом. Где-то надо было больше заставлять, где-то удача отвернулась, шайба по ленточке гуляла. Я до игры говорил, что начнём играть в атакующей манере? Мы играли в Питере выездной матч. Наверно, я не должен был раскрывать все карты. Мы готовились, мы знали, как играть. С начала игры хотели больше сыграть на контратаках.В третьем периоде стали проигрывать и пошли активно. Опять шайба гуляла, но мы не забили. Нам надо больше работать над этими компонентами. Конечно, было не то, чтобы тяжело… Мы понимаем ответственность, что мы работаем в таком серьёзном клубе, где другой задачи, кроме победы, не стоит. Но встретились две хорошие команды, и дальше идёт одна. Я спокойно готовился и прекрасно понимал, что делать. Спасибо ребятам-помощникам, которые действительно жили на лавке и в раздевалке. Хотели победить, но, к сожалению, не получилось», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.