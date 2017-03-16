А. Медведев: «Локомотив» играет интереснее, они выиграют серию у ЦСКА

Член правления СКАподелился мнением о полуфинальной серии плей-офф между «Локомотивом» и ЦСКА. В серии ведут ярославцы со счётом 3-2. СКА выиграл московское «Динамо» и вышел в финал конференции.«Все игры были очень тяжёлые, сегодня «Динамо» показало все свои сильные качества, жёсткая, но не грубая игра, нацеленность на ворота. Всё равно, кого обыграть. Сегодня со мной многие не соглашались, я говорил, что «Локомотив» выиграет игру и всю серию. Играет интереснее и разнообразнее. Молодёжь почувствовала вкус к игре, «Локомотив» доведёт серию до победы. Хватит уже «армейского» противостояния в финалах конференции.Конфликт Знарка со Скопинцевым? Когда серия закончилась, то нужно все эмоции забыть и отдать должное победителю. Есть хоккейный кодекс, взаимное уважение», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.