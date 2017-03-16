Красковский: «Локомотив» постарается закончить серию дома

Нападающий «Локомотива»рассказал о своих впечатлениях от пятого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2:1), а также пообещал, что команда приложит все усилия для того, чтобы закончить противостояние дома.«Нам осталось сделать самый тяжёлый шаг. Нужно дальше готовиться и играть в свою игру. За счёт чего нам удалось перевернуть серию? Мы стараемся выполнять установки тренера и играть по заданию. Может, это приносит плоды и является залогом успеха? Гавриков молодчик, старается в каждой игре. Нельзя выделить кого-то отдельно, все стараются, бьются. Без разницы, кто забивает. Главное – победа.Я бы не сказал, что Судницин – не основной вратарь. Просто получалось так, что тренеры ставили Лёху. Саня получил свой шанс, он молодчик, спасибо ему за сегодняшнюю игру. Эпизод с разбитым стеклом выбил нас из колеи? Может быть, в какой-то мере да. Но мы перестроились и довели игру до победы. Готовимся дальше. Постараемся закончить дома серию», — передаёт слова Красковского корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.