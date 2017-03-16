Гавриков: ЦСКА перезарядят к шестому матчу, «Локомотиву» нужно быть готовым

Защитник ярославского «Локомотива»прокомментировал победу в пятом матче серии второго раунда над московским ЦСКА (2:1). Счёт в серии стал 3-2 в пользу ярославцев.«Хорошо, что выиграли. В конце дали возможности им забить, но виноваты сами, не забили в большинстве. Моя статистика? Самое главное, что мы одержали победу. Никаких последствий после силового Петрова нет, просто не очень удачно упал. Не сказал бы, что накал спал, много стычек, битые стёкла. Думаю, что ЦСКА перезарядят, они приедут в полной боевой готовности к нам, нужно быть готовыми к этому», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.