Плей-офф МХЛ: «Спартак» и «Локо» вылетели из Кубка Харламова

«Сибирские Снайперы» проиграли «Стальным Лисам» — 3:4. Общий счёт в серии 1-2.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
16 марта 2017, четверг. 15:00 МСК
Новосибирская область
3 : 4 2:0, 0:3, 1:1
Магнитогорск
1:0 – Лапин (Локтев) – 08:38 (5x5), 2:0 – Бахтин (Владимиров, Назаров) – 16:16 (5x4), 2:1 – Платонов (Авраменко, Коробкин) – 22:03 (5x5), 2:2 – Кудрин (Дюкарев) – 23:35 (5x5), 2:3 – Икамацких (Швырев) – 38:26 (5x4), 3:3 – Лапин (Назаров) – 53:23 (5x4), 3:4 – Болтанов – 57:17 (5x5)
«Белые Медведи» обыграли «Ирбис» — 2:1 ОТ. Общий счёт в серии 1-2.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
16 марта 2017, четверг. 16:00 МСК
Челябинск
2 : 1 0:0, 0:1, 1:0, 1:0
Казань
0:1 – Галимов – 25:53 (бул), 1:1 – Безруков (Жульдиков, Зиновьев) – 59:10 (6x3), 2:1 – Жульдиков (Алексеев) – 119:59 (5x5)
«Авто» потерпел поражение от «Реактора» — 2:5. Общий счёт в серии 1-2.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
16 марта 2017, четверг. 16:30 МСК
Екатеринбург
2 : 5 0:3, 2:2, 0:0
Нижнекамск
0:1 – Набиуллин (Порядин) – 06:06 (5x5), 0:2 – Тимиров (Шарифьянов) – 06:38 (5x5), 0:3 – Хайруллин (Порядин, Набиуллин) – 19:37 (5x5), 1:3 – Голещихин (Дербенёв) – 29:49 (5x5), 1:4 – Порядин – 30:46 (5x5), 1:5 – Порядин (Хайруллин) – 34:17 (5x4), 2:5 – Носков (Шишков, Воронков) – 35:07 (5x5)
«Сарматы» проиграли «Кузнецким Медведям» — 1:5. Общий счёт в серии 1-2.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
16 марта 2017, четверг. 17:00 МСК
Оренбург
1 : 5 0:2, 1:1, 0:2
Новокузнецк
0:1 – Емец (Язьков) – 05:57 (5x4), 0:2 – Малетин (Шевченко, Емец) – 11:56 (5x5), 0:3 – Олендаренко (Язьков, Максюков) – 33:55 (5x5), 1:3 – Мухамедзянов (Карлиев, Жарёнов) – 37:15 (5x5), 1:4 – Лудцев (Пархоменко) – 43:34 (5x5), 1:5 – Емец (Шевченко) – 59:05 (5x5)
«Динамо» СПб уступило «Красной Армии» — 3:6. Общий счёт в серии 2-2.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
16 марта 2017, четверг. 17:00 МСК
Санкт-Петербург
3 : 6 2:1, 0:3, 1:2
Москва
1:0 – Чернюк (Назаревич) – 00:13 (5x5), 2:0 – Васильев (Завьялов) – 04:19 (5x5), 2:1 – Подлубошнов (Силаев) – 11:22 (5x5), 2:2 – Подлубошнов (Бякин) – 27:12 (5x5), 2:3 – Попугаев (Кузьменко, Огиенко) – 30:10 (5x4), 2:4 – Бякин (Подлубошнов) – 39:44 (5x5), 2:5 – Кузьменко (Бякин) – 42:11 (5x5), 2:6 – Попугаев (Чмыхов) – 50:54 (5x5), 3:6 – Завьялов (Дыняк, Ельшанский) – 57:32 (5x5)
«Чайка» одолела СКА-1946 — 3:2. Общий счёт в серии 2-2.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
16 марта 2017, четверг. 18:00 МСК
Нижний Новгород
3 : 2 1:1, 2:1, 0:0
Санкт-Петербург
0:1 – Кукштель (Мойсеев) – 04:28 (5x4), 1:1 – Коротин (Рунов, Серанов) – 17:35 (5x5), 2:1 – Шетле (Родионычев) – 31:59 (5x5), 3:1 – Смолин (Шетле) – 36:47 (5x5), 3:2 – Барабанов (Мойсеев) – 37:51 (5x4)
«Алмаз» выиграл у «Локо» — 3:2 ОТ. Общий счёт в серии 3-1, «Локо» выбыл из турнира.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
16 марта 2017, четверг. 19:00 МСК
Череповец
3 : 2 0:0, 1:0, 1:2, 1:0
Ярославль
1:0 – Лапин (Калугин) – 22:26 (5x4), 1:1 – Каюмов (Крикуненко, Юртайкин) – 52:09 (5x5), 1:2 – Иванов – 53:51 (5x5), 2:2 – Калугин (Вовченко, Лапин) – 58:36 (5x5), 3:2 – Гераськин (Лощенко, Степанов) – 63:36 (5x5)
«Спартак» проиграл «Русским Витязям» — 2:3 ОТ. Общий счёт в серии 1-3, «Спартак» уступил в противостоянии.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
16 марта 2017, четверг. 19:30 МСК
Москва
2 : 3 0:0, 2:2, 0:0, 0:1
Чехов
0:1 – Горохов (Кандзюба) – 24:29 (5x5), 1:1 – Розанов (Платонов, Первов) – 26:36 (5x5), 2:1 – Авксентьев (Шустров, Тришин) – 27:38 (5x5), 2:2 – Бочкарёв (Краснов) – 28:03 (5x5), 2:3 – Варламов (Моисеев) – 72:14 (5x4)