Плей-офф МХЛ: «Спартак» и «Локо» вылетели из Кубка Харламова

В плей-офф МХЛ завершились очередные матчи.«Сибирские Снайперы» проиграли «Стальным Лисам» — 3:4. Общий счёт в серии 1-2.«Белые Медведи» обыграли «Ирбис» — 2:1 ОТ. Общий счёт в серии 1-2.«Авто» потерпел поражение от «Реактора» — 2:5. Общий счёт в серии 1-2.«Сарматы» проиграли «Кузнецким Медведям» — 1:5. Общий счёт в серии 1-2.«Динамо» СПб уступило «Красной Армии» — 3:6. Общий счёт в серии 2-2.«Чайка» одолела СКА-1946 — 3:2. Общий счёт в серии 2-2.«Алмаз» выиграл у «Локо» — 3:2 ОТ. Общий счёт в серии 3-1, «Локо» выбыл из турнира.«Спартак» проиграл «Русским Витязям» — 2:3 ОТ. Общий счёт в серии 1-3, «Спартак» уступил в противостоянии.