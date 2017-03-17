Список травмированных игроков КХЛ

КХЛ на своём официальном сайте опубликовала список травмированных по состоянию на 16 марта.
Автомобилист:
Гареев Артём;
Мегалинский Дмитрий;
Адмирал:
Бартулис Оскарс;
Глухов Николай;
Горшков Александр;
Мнацян Самвел;
Плотников Михаил;
Саболич Роберт;
Саюстов Дмитрий;
Ак Барс:
Григоренко Евгений;
Витязь:
Кокшаров Юрий;
Динамо Мск:
Кокуёв Семён;
Сопин Алексей;
Динамо Р:
Пуяц Георгий;
Редлихс Микелис;
Саулиетис Каспарс;
Йокерит:
Мяки Томи;
Куньлунь Ред Стар:
Альшевский Станислав;
Пёйсти Эту;
Флёри Дамьен;
Энлунд Йонас;
Металлург Мг:
Вольский Войтек;
Металлург Нк;
Вихарев Денис;
Нефтехимик:
Бортников Игорь;
Брынцев Александр;
Салават Юлаев:
Майоров Максим;
Макаров Игорь;
Соин Сергей;
Северсталь:
Чернов Павел;
Сибирь:
Салак Александр;
Слован:
Вьеденски Марек;
Дялога Марек;
Месарош Андрей;
Недорост Вацлав;
Смоленяк Радек;
Торпедо:
Галузин Владимир;
Даугавиньш Каспарс;
Курбатов Евгений;
Шуленин Дмитрий;
ХК Сочи:
Гребенщиков Святослав;
Морозов Егор;
Падакин Павел;
Педан Руслан;
Югра:
Гусев Сергей;
Шарыченков Александр.