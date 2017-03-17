Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига Европы Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Торонто» разгромил «Тампу», Сошников и Марченко набрали по 1 очку

17 марта 2017, пятница. 05:11. Хоккей
«Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

В составе «Торонто» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк (10-я и 36-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Морган Райлли (23), Брайан Бойл (23) и Коннор Браун (27). Голкипер «Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен отразил все 33 броска по своим воротам, оформив шат-аут.

Защитник «Торонто» Алексей Марченко и нападающий Никита Сошников отдали по одной голевой передаче. Защитник Никита Зайцев провёл на льду 18 минут.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2017, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0 : 5 0:1, 0:4, 0:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – ван Римсдайк (Бозак) – 09:19 (5x5), 0:2 – Райлли (Кадри, Марченко) – 22:24 (5x5), 0:3 – Мартин (Ханвик, Сошников) – 22:39 (5x5), 0:4 – Браун (Комаров, Нюландер) – 26:14 (5x4), 0:5 – ван Римсдайк (Райлли, Марнер) – 35:41 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Алексей Марченко Никита Сошников НХЛ
Новости. Хоккей
17 марта 2017, пятница
05:15 Голевой пас Панарина помог «Чикаго» обыграть «Оттаву»
05:11 «Торонто» разгромил «Тампу», Сошников и Марченко набрали по 1 очку
04:49 33 сейва Бобровского помогли «Коламбусу» добыть волевую победу над «Флоридой»
04:45 «Вашингтон» в овертайме уступил «Нэшвиллу»
04:41 «Виннипег» победил «Айлендерс», «Нью-Джерси» забросил 6 шайб «Филадельфии»
04:37 «Миннесота» потерпела третье поражение кряду, уступив «Каролине»
00:47 Маккиннон: это чудовищный сезон для «Колорадо», удивительно, что так случилось
00:24 Список травмированных игроков КХЛ
16 марта 2017, четверг
23:57 Плей-офф МХЛ: «Спартак» и «Локо» вылетели из Кубка Харламова
23:39 Завершился игровой день плей-офф ВХЛ
23:24 Гавриков: ЦСКА перезарядят к шестому матчу, «Локомотиву» нужно быть готовым
23:22 Светлаков: ЦСКА выходил с одной мыслью: только побеждать
23:21 Миронов: СКА – не роковой соперник, не боги же против нас играли
23:10 Красковский: «Локомотив» постарается закончить серию дома
23:09 Скопинцев: то, что было на рукопожатии со Знарком, – это наши личные отношения
23:00 Мосалёв: «Локомотив» повёл в серии, но ещё ничего не закончилось
22:58 А. Медведев: «Локомотив» играет интереснее, они выиграют серию у ЦСКА
22:55 Ковальчук: Скопинцев остынет и поймёт, что так делают в кулуарах, а не на виду
22:51 А. Медведев: в этом году проведём хоккейный матч на «Зенит-Арене»
22:50 Панин: у меня не было цели разбить стекло, я это сделал первый раз в жизни
22:49 Кудашов: до разбитого стекла играли правильно, а после ЦСКА поддавил
22:47 Защитник СКА Войнов отправился на обследование в Германию
22:44 Квартальнов: судья помог «Локомотиву» во втором голе
22:43 В. Воробьёв: огромное спасибо игрокам «Динамо», они бились, но проиграли
22:39 Ковальчук: Дацюк хорошим силовым приёмом перевернул серию с «Динамо»
22:34 Знарок: что случилось между мной и Скопинцевым? Это наши проблемы
22:34 Хафизуллин: СКА нужно подтягивать свою игру, следующий соперник будет серьёзнее
22:28 СКА — «Динамо» Мск: Олег Знарок не пожал руки Андрею Скопинцеву после матча
22:25 Прямая трансляция пресс-конференции тренеров после матча ЦСКА – «Локомотив»
22:21 Коскинен: это была тяжёлая битва, все в СКА счастливы, что нам удалось победить
22:15 Слуцкий с Гончаренко, разбитое стекло и «ЮАР за «Локо». Фоторепортаж из ЛДС ЦСКА
22:13 Прямая трансляция пресс-конференции тренеров после матча «Динамо» — СКА
22:10 «Локомотив» обыграл ЦСКА в Москве и вышел вперёд в серии со счётом 3-2
21:54 СКА одолел «Динамо» в пятом матче серии и вышел в финал Западной конференции
21:33 Никитин: Соботка на самом деле молодец, проделывает огромный объём работы
21:11 В МХЛ сыграли второй по продолжительности матч в российском хоккее
20:43 ЦСКА — «Локомотив»: Панин разбил стекло, пытаясь применить силовой приём
20:19 Радулов и Емелин пропустили тренировку «Монреаля» из-за болезни
19:56 Меньшиков: считаю, «Авангард» должен выиграть серию с «Ак Барсом»
19:39 «Локомотив» продлил контракт с Контиолой, «Спартак» — со Свенссоном
19:17 Кречин сменил пост спортивного директора «Куньлуня» на генерального менеджера
19:05 Лукоянов: от концовок таких матчей, как последний с «Авангардом», можно поседеть
18:41 СКА и «Динамо» определились с составами на 5-й матч серии
18:34 Сорокин и Мурыгин не попали в заявку ЦСКА и «Локомотива» на пятый матч серии
18:23 Ворачек: Филппула — умный игрок, у него хорошие руки и огромный опыт
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли ЦСКА выиграть серию у «Локомотива» со счёта 2-3?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+