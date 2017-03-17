«Торонто» разгромил «Тампу», Сошников и Марченко набрали по 1 очку

«Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.В составе «Торонто» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк (10-я и 36-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Морган Райлли (23), Брайан Бойл (23) и Коннор Браун (27). Голкипер «Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен отразил все 33 броска по своим воротам, оформив шат-аут.Защитник «Торонто»и нападающийотдали по одной голевой передаче. Защитник Никита Зайцев провёл на льду 18 минут.