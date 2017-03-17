«Детройт» в серии буллитов вырвал победу у «Аризоны»

«Детройт Ред Уингз» одержал непростую победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 в пользу гостей.
В основное время матча за «Детройт» голы забили Дилан Ларкин (9-я минута), Томаш Татар (25), Майк Грин (44) и Хенрик Зеттерберг (54). В составе «Аризоны» отличились Радим Врбата (22), Алекс Голигоски (24), Лоусон Круз (48) и Джейкоб Чикран (58). В овертайме голов забито не было, а победный буллит в послематчевой серии реализовал Густав Нюквист.