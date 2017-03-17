Хиетанен: я хочу остаться в команде, но посмотрим, что будет

Защитник московского «Динамо»прокомментировал вылет команды из плей-офф — в пяти матчах в серии со СКА.«Мы очень хорошо провели домашние матчи в этой серии. Мне кажется, должны были их выиграть, однако не забили достаточно голов. СКА был лучше нас в первых двух периодах. У «Динамо» были шансы, но этого было недостаточно.Конечно, хочу остаться в команде, но посмотрим, что будет.Это всегда моя цель — сыграть на чемпионате мира. Сейчас надо расслабиться на пару дней после завершения сезона, а потом подумаем о будущем», — цитирует игрока «Советский спорт».