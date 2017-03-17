Д. Седин: драка Трямкина – это было здорово

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»подвёл итог домашнего матча с «Даллас Старз» (2:4), в котором дракой с капитаном соперников Джейми Бенном отметился российский защитник Никита Трямкин.«Сегодня мы фокусировались только на своей игре. Не могу сказать, что мы сыграли плохо, но забиваем недостаточно. Нам нужна парочка «грязных» голов, чтобы почувствовать себя уверенней. Что касается драки Трямкина, то это было здорово, мне понравилось. Был хороший «хит» в его исполнении, он смог постоять за себя. Никита – крупный парень, но и Бенн — игрок габаритный и жёсткий, так что это было интересно», — приводит слова Седина официальный сайт «Ванкувера».