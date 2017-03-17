«Магнитка» продлила контракт с Калетником, контракт двусторонний

Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» продлил контракт с форвардомна 2 сезона. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.Сообщается также, что данное соглашение игрока с уральским клубом будет носить двусторонний характер.21-летний нападающий в текущем сезоне набрал 9 (5+4) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+3». В розыгрыше Кубка Гагарина он сыграл 8 матчей, в которых забросил 1 шайбу.