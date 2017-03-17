Бэбкок: игроки «Торонто» хорошо двигались и показали неплохую энергию

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал разгромную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. После этой победы «листья» занимают второе из двух мест «уайлд кард» от Восточной конференции.«Мы с самого начала хорошо двигались и показали неплохую энергию. Это очень важно для нас. Все четыре звена выглядели отлично, так что нам не нужно было беспокоиться о наложениях. Это была хорошая победа для нашей команды, кроме того, в лиге произошло немало позитивных для нас вещей», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.