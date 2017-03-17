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175 лет назад 2016
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Бэбкок: игроки «Торонто» хорошо двигались и показали неплохую энергию

17 марта 2017, пятница. 11:34. Хоккей
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал разгромную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. После этой победы «листья» занимают второе из двух мест «уайлд кард» от Восточной конференции.

«Мы с самого начала хорошо двигались и показали неплохую энергию. Это очень важно для нас. Все четыре звена выглядели отлично, так что нам не нужно было беспокоиться о наложениях. Это была хорошая победа для нашей команды, кроме того, в лиге произошло немало позитивных для нас вещей», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Майк Бэбкок
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