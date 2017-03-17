Кожевников: «Локомотив» неплохо выглядит, у них пошло преображение

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением об игре «Локомотива» в серии с ЦСКА, в которой «железнодорожники» на данный момент ведут со счётом 3-2.«Можно ли сравнить нынешний «Локомотив» с тем, который был до авиакатастрофы 2011 года? Ещё рано об этом говорить. «Локомотив» выглядит неплохо, преображение пошло. Значит, у них правильная подготовка. У ЦСКА команда тоже играющая, но здесь ярославцы превосходят их в борьбе. Метаморфозы, но это интересно смотреть. Это плюс чемпионату, что явный фаворит проигрывает», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.