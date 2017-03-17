«Ак Барс»: «Авангард» запретил проход на матч нашего талисмана

Хоккейный клуб «Авангард» запретил проход на предстоящий матч с «Ак Барсом» маскота казанского клуба, сообщается в официальной группе клуба «Вконтакте».
«Наш Айсбарс не попадет на пятый матч в Омске. Руководствуясь регламентом КХЛ, хоккейный клуб «Авангард» принял решение не пустить в арену нашего талисмана команды, так как он является «зрителем, скрывающим свое лицо, что недопустимо».
Надеемся, что в Лиге станет больше таких команд, которые понимают, что присутствие маскотов команд-гостей создает настоящий праздник на арене!» – говорится в сообщении.