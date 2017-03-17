Сафронов: за одно и то же в футболе штрафуют на 50 тысяч, в хоккее на 600 тысяч

Генеральный директор московского «Динамо»поделился мнением относительно системы штрафов в Континентальной хоккейной лиге.«В одной из вчерашних газет почитал о футболе. Количество и качество штрафов там кратно меньше. Одну из команд оштрафовали на 50 тыс. рублей за скандирование фанатами матерных выражений. У нас в хоккее за это штрафуют сразу на 600 тыс. рублей или на 800 тыс. рублей. А если высказываться по судьям, то штрафуют на 300 тыс. рублей. В футболе – более богатом виде спорта – на 50.Штраф за слова Виталия Давыдова? На сегодняшний день в мире осталось всего три таких человека – это Хомутов, Третьяк и Давыдов. Где бы они ни работали – такие люди имеют право высказывать свою точку зрения. В ней не было ничего обидного. Как говорят военные, есть поправка на ветер. Надо помнить и понимать, кто это говорит.Это такая субъективная вещь, что нельзя критиковать. Дорогу осилит идущий, но этот путь надо пройти! Критиковать, обсуждать, разговаривать. Тем более таким людям, как Виталий Семёнович. Должен быть отдельный блог под названием «Что говорят ветераны». Получается, что они не имеют права говорить. Если бы Виталия Семёновича не было в клубе, он мог бы сказать намного больше. Но он очень умный и интеллигентный человек, который не сказал ничего оскорбительного в адрес судейского корпуса. Личное мнение человека», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.