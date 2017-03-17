Мутко: никаких матчей на новой арене «Зенита» до Кубка конфедераций

Президент РФС, председатель оргкомитета «Россия 2018»прокомментировал возможность проведения хоккейного матча на новой арене «Зенита».«Прежде всего это футбольный стадион, он должен принять Кубок конфедераций и чемпионат мира. А дальше там можно делать всё что угодно. «Зенит» будет владельцем этой арены, и он будет вправе проводить там всё что угодно.Пока рано что-то подобное обсуждать, стадион не передан, до конца не запущен в футбольную эксплуатацию. Он строится к чемпионату мира, а остальные вопросы вторичны. Никаких матчей, до как минимум Кубка конфедераций, не будет, это даже не обсуждается», — цитирует функционера ТАСС.