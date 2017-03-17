«Йокерит» остаётся в КХЛ по крайней мере ещё на пять лет

«Йокерит» остаётся в КХЛ по крайней мере на следующие пять лет. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Клуб остаётся в КХЛ по крайней мере на следующие пять лет, всё согласовано. В следующем сезоне клубу исполняется 50 лет, подготовка к юбилею идёт полным ходом», — сказал владелец клуба Харри Харкимо.«Йокерит» провёл в Континентальной хоккейной лиге три сезона. За это время финская команда прошла один кубковый раунд — в дебютном сезоне. В текущем плей-офф финны вылетели в четырёх матчах в серии с ЦСКА. Команду возглавляли Эркка Вестерлунд и Юкка Ялонен.