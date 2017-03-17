Курашев назначен ассистентом Зубова в ХК «Сочи»

Ассистентом главного тренера ХК «Сочи» Сергея Зубова будет. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги из Сочи. Ранее специалист работал в Швейцарии.Курашев имеет высшую тренерскую категорию федерации хоккея Швейцарии. Воспитанник хоккейной школы «Динамо» (Москва), защитник, мастер спорта СССР. До настоящего времени тренерская карьера специалиста проходила в Швейцарии (общий стаж – 20 лет). В качестве ассистента и главного тренера становился многократным чемпионом Швейцарии на уровне U18, U20 и команд мастеров, двукратный победитель Кубка Шпенглера.