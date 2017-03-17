Маклеллан: «Ойлерз» нужны различные игровые сочетания

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан прокомментировал победу над «Бостон Брюинз» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Важно сейчас и будет важно по мере движения вперёд, что есть другие парни, которые могут выйти и сделать результат. Нужны разные бригады большинства, различные игровые сочетания.
Они должны находить способы вносить свой вклад. Это слегка снимает давление с Макдэвида, Драйзайтля и Маруна», – передаёт слова главного тренера канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.