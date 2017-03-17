Герсонский: Пережогин — работяга до последней степени, парень от сохи

Заслуженный тренер России, детский тренер форварда «Авангарда» Александра Пережогинарассказал о своём воспитаннике.«Команды из Казахстана не имели права играть в финальных соревнованиях, где собирались лучшие команды России. Для нас это решение обрубало многое. Получилось так, что мы выиграли турнир в Твери, обыграли хозяев с Ильёй Ковальчуком в лидерах. Вернулись и продолжили тренировки. В Омске в ту пору были определённые проблемы с хоккейной школой, ряд возрастов выступали неважно. И тренерский штаб «Авангарда», и руководство школы были этим озабочены. Пригласили меня, но оставлять своих ребят, скажем так, на голодном (в хоккейном отношении) пайке я не захотел. Получилось так, что переехали командой – порядка 14 ребят приехали со мной в Омск.Саша выделялся в команде тем, что всегда мог выполнять большой объём работы. Проигрывать не любил категорически. Здоровье у него всегда было отменным, да и на тренировках он себя никогда не жалел. Работяга до последней степени. Парень из рабочее-крестьянской семьи, всегда дома по хозяйству помогал. Чуть свободное время выдаётся, на дачу ездил с большим рюкзаком. Он был ещё ребенком фактически, а родители уже доверяли ему какие-то серьёзные работы на даче вроде посадки помидор. Он такой крестьянский мальчишка, парень от сохи. Это и в хоккее проявлялось, в характере.И ещё я бы отметил его незаурядную память, которая отпечатывала любой хоккейный приём. Всегда было непросто найти ему партнёров, потому что Саша быстро соображает. Иными словами, уже в детстве было видно, что из Пережогина может получиться хороший хоккеист. Отъезд в НХЛ? Наверное, Саше было бы неправильно не попробовать себя в НХЛ. Как забрать мечту у молодого парня?У Пережогина хорошая техника катания, отлично поставленный бросок, умеет видеть поле и быстро принимать решение. Над всеми этими элементами мы с ним работали в детстве и юности. Это та база, без которой никуда. В Саше все это сохранилось по сей день», — цитирует Герсонского официальный сайт КХЛ.