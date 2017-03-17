Свенссон: в «Спартаке» всё великолепно, кроме наших результатов

Вратарь «Спартака»подвёл итоги сезона и рассказал о планах.«От начала и до конца я смотрел всего несколько матчей плей-офф, но слежу за результатами игр и на «Западе», и на «Востоке», смотрю хайлайты. Если вы попросите меня угадать будущего обладателя Кубка Гагарина, то выделю санкт-петербургский СКА. Думаю, это сильнейший клуб лиги в этом сезоне, и у них есть все шансы завоевать главный трофей КХЛ.Все мы были разочарованы тем, что наша команда лишилась путёвки в плей-офф. Ведь каждый хоккеист хочет играть, выигрывать, но побеждать в этом сезоне у нас, к сожалению, получалось не так часто, как хотелось бы и команде, и её болельщикам. Мы все очень расстроены, что для нас сезон закончился так рано.В ближайшее время я отправлюсь домой в Швецию. Наконец встречусь с семьёй и друзьями, с которыми мы практически не виделись по ходу этого хоккейного сезона. Конечно, несмотря на отпуск, я не буду прекращать уделять внимание своей физической форме, буду ходить в зал и поддерживать её в оптимальном состоянии, чтобы затем было легче «вкатиться» в сезон – думаю, с этим правилом знакомы все профессиональные спортсмены, и не только хоккеисты. Возможно, во время отпуска ненадолго съезжу куда-нибудь отдохнуть, но пока я не планировал ничего конкретного.Мне очень понравилось в «Спартаке»! Команда, сотрудники клуба, то, как профессионально здесь всё организовано. В общем, всё великолепно, кроме наших результатов, кроме того, что мы не выиграли большее количество матчей и не вышли в плей-офф. Перссон? Стефан – отличный тренер, специалист, преданный своему делу на все 100 процентов. Мне всегда нравилось работать с ним, думаю, и другие вратари нашей команды со мной согласятся.Если говорить о том, из чего будет состоять моя подготовка в этот раз, то встречусь с тренером, после чего пройду несколько тестов, и мы составим тренировочный план на весну и лето», — цитирует игрока официальный сайт красно-белых.