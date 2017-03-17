«Авангард» и «Ак Барс» назвали составы на пятый матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ. Казанцы ведут 3-1.
«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Густафссон — Анелёв, Лемтюгов — Соботка — Пережогин;
Мартынов — Медведев, Пьянов — Зубов — Михеев;
Меньшиков — Григорьев, Бурдасов — Кучерявенко — Хохряков;
Дервук — Орлов, Бут — Юньков — Пестушко.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук — Мусин; Секач — Ткачёв — Азеведо;
Йордан — Охтамаа, Токранов — Свитов — Архипов;
Батыршин — Яруллин, Лукоянов — Малыхин — Варнаков;
Сидоров, Лазарев, Глинкин — Попов — Глухов.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию данного матча