Форвард сборной Швеции Бергстрём стал игроком «Сибири»

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании контракта с нападающим сборной Швеции. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги из Новосибирска.Нападающий может сыграть, как в центре, так и с краю. Всю свою карьеру хоккеист провёл в Швеции, последние четыре сезона в команде Karlskrona HK – 180 матчей в регулярных чемпионатах, в которых на его счету 142 (61+81) очка. В нынешнем сезоне Бергстрём привлекался в сборную Швеции на Евротур: в 9 матчах он набрал 4 очка (2+2).