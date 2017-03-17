Эллиотт: не хотелось падать лицом вниз, пока шёл процесс притирки в «Калгари»

Голкипер «Калгари Флэймз»поделился мнением о своём неудачном старте сезона, когда он в трёх матчах пропустил 14 шайб.«Теперь кажется, словно это было уже очень давно. Но, что уж там скрывать, это был совершенно не тот старт, с которого хотелось начать новый этап карьеры в новом городе. Я и до начала сезона понимал, что кое-какие сложности неизбежны. Встроиться в новую систему с новыми партнёрами и тренерским штабом у любого вратаря занимает какое-то время. То есть ожидать чего-то подобного было реалистично, но в то же время очень не хотелось падать лицом вниз, пока идёт процесс обоюдной притирки», — приводит слова Эллиотта официальный сайт НХЛ.