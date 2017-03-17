Канарейкин: «Авангард» не хотел рано заканчивать сезон, сложности уже позади

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал победу над «Ак Барсом» в пятом матче полуфинала Востока (4:1). Счёт в серии — 3-2 в пользу казанской команды.«Мы понимали, что перед своими зрителями мы не должны проигрывать. Серия интересная, не хотим рано сезон заканчивать. Довольны сегодняшним результатом, едем в Казань. Сложности уже позади, потому что каждый матч — новый вызов. Буду ли менять победный состав? Не знаю», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.