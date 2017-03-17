Михайлов: сейчас «Локомотив» впереди, но в шестом матче ЦСКА победит

Двукратный олимпийский чемпионподелился впечатлениями от четвертьфинального противостояния в Кубке Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом». В настоящее время в серии со счётом 3-2 ведут ярославцы.«Я надеюсь и уверен, что „армейцы“ победят. Встречаются две равные команды. По классу и по характеру одна другой не уступает. Игры проходят напряжённо и интересно. Вчера мало забили, завтра забьём больше. „Локомотив“ в последнее время выглядел сильнее? Давайте посмотрим на результат. Вчера они были сильнее по голам. Но мы обыграли их в Ярославле. Всё определяет результат. На сегодняшний день „железнодорожники“ впереди. Как будет завтра — посмотрим», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.