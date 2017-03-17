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Михайлов: сейчас «Локомотив» впереди, но в шестом матче ЦСКА победит

17 марта 2017, пятница. 19:13. Хоккей
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечатлениями от четвертьфинального противостояния в Кубке Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом». В настоящее время в серии со счётом 3-2 ведут ярославцы.

«Я надеюсь и уверен, что „армейцы“ победят. Встречаются две равные команды. По классу и по характеру одна другой не уступает. Игры проходят напряжённо и интересно. Вчера мало забили, завтра забьём больше. „Локомотив“ в последнее время выглядел сильнее? Давайте посмотрим на результат. Вчера они были сильнее по голам. Но мы обыграли их в Ярославле. Всё определяет результат. На сегодняшний день „железнодорожники“ впереди. Как будет завтра — посмотрим», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Борис Михайлов
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