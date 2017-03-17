Михайлов: у Зарипова хорошая тройка, она играет в советский хоккей

Двукратный олимпийский чемпионоценил выступлениеи его партнёров по тройке —. На данный момент Зарипов возглавляет таблицу снайперов в плей-офф с 11 шайбами в 9 играх.«Когда Зарипов играл в „Ак Барсе“, ярче него выступал Алексей Морозов. Но он не терялся и был там результативным. Сейчас у него в „Магнитке“ хорошая тройка, они играют друг на друга и забивают. Вообще, они играют в советский хоккей. У нас есть тройки Мозякина, звенья в „Локомотиве“, „Барысе“, СКА хорошие. Это тройки той игры, в которую мы в своё время играли. Это всё оттуда, и это всё импонирует. Когда эти команды выступают, то неважно, какой у них результат. Этот хоккей импонирует болельщикам», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.