Глинкин: каждый матч может перевернуть серию, «АБ» постарается выиграть дома

Нападающий «Ак Барса»подвёл итоги после поражения от «Авангарда» (1:4) в пятом матче полуфинала Востока (3-2 в серии).«Плохо начали в первом периоде, говорили о том, что «Авангарду» терять нечего перед родными трибунами. Мы сами допускали много оплошностей в обороне, отсюда столько моментов. Затем перестроились, играли лучше, но пропустили контратаку. В третьем периоде пытались отыграться, но не получилось.Не стал бы говорить, что следующий матч ключевой, каждый матч может перевернуть серию, настраиваемся на каждую игру. Постараемся победить перед своими болельщиками. Не получилось реализовать большое преимущество в конце игры? Да, многое не получилось, подломил нас такой счёт, старались играть до конца, но реализация хромает. Сейчас есть день передохнуть, будем готовиться к следующей игре», — передаёт слова Глинкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.