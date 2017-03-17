Бурдасов: с каждым матчем с «Ак Барсом» всё тяжелее играть

Нападающий «Авангарда»прокомментировал победу над «Ак Барсом» в пятом матче полуфинала Востока (4:1). Счёт в серии — 3-2 в пользу казанской команды.«Характер, эмоции, желание и сплочённый коллектив помогли сегодня победить. Нужно в каждом матче забивать первыми. Не собирались специально с ребятами после третьего поражения, что говорить-то? Многие были уже в таких ситуациях. Ничего страшного в счёте в серии 1-3 нет, главное — не паниковать и что-то видоизменить в игре. Считаю, то, что мы прибавляем в третьем периоде, — следствие хорошей физической подготовки. Тренеры хорошо подвели команду.Всегда важно, когда соперник перехватывает инициативу, сделать что-то — забить гол или заработать удаление. Первый раз за полтора года видел такую поддержку трибун, сегодня грех было проиграть. Зрители сегодня молодцы, победа — их заслуга.У нас каждый матч ключевой, поедем в Казань с таким же настроем, какой был сегодня. Может, изменим тактику, две игры в Казани мы провалили. Посмотрим, что получится. Нашли ли мы ключ от казанской обороны? Увидим после серии. Столько игр играем с «Ак Барсом», знаем уже, как двигается соперник. С каждым матчем всё тяжелее и тяжелее становится. Я вратарей не изучаю, закрываю глаза и бросаю», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.