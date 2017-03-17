«Оттава» примет «Монреаль» в «Классике столетия» в честь юбилея НХЛ

«Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс» сыграют в «Классике столетия» — матче под открытым небом, посвящённом юбилею НХЛ. Встреча пройдёт в Оттаве 16 декабря 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.Первый матч в НХЛ был сыгран 19 декабря 1917 года, в котором приняли участие «Оттава» и «Монреаль». «Классика столетия» состоится на арене «ТиДи Плэйс Стэдиум», которая является домашней для команды по канадскому футболу «Оттава Редблэкс».«Нельзя придумать лучшего способа завершить празднование 100-летнего юбилея НХЛ, чем провести игру на открытом воздухе в Оттаве», — сказал владелец канадского клуба Юджин Мельник.