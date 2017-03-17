Радулов: слухи, что я попросил у «Монреаля» контракт на 8 лет, — пальцем в небо

Нападающий «Монреаль Канадиенс»прокомментировал слухи, что он попросил у канадского клуба новый контракт на восемь лет.«То, что они говорят, — это пальцем в небо. Я даже не хочу обсуждать этого, потому что я не могу это контролировать. Вчера я приболел, и мне позвонил мой агент. Он рассказал, что ходят слухи, я его спросил: „Что за слухи, кто говорит?“ Никто ничего не знает. Я даже связался с генеральным менеджером Марком Бержевеном по этому поводу. Похоже, кто-то закинул этот слух в Интернете, это какая-то бессмыслица», — приводит в своём «твиттере» слова Радулова обозреватель TSN Джон Лу.Радулов летом 2016 года подписал с «Монреалем» однолетний контракт на $ 5,75 млн. В текущем сезоне он набрал 47 (15+32) очков в 65 играх.