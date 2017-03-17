«Спутник» обыграл «Динамо» Бш, «Торпедо» одолело «Динамо» СПб в плей-офф ВХЛ

Завершились очередные матчи второго раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги.«Спутник» одержал победу над балашихинским «Динамо» в третьем матче и сократил отставание в серии (4:2, 1-2).В составе тагильской команды дубль оформил Вадим Кравченко, ещё по шайбе забросили Михаил Мокин и Денис Мингалеев. У «Динамо» отличились Дмитрий Сидляров и Роман Кобелев.«Динамо» СПБ уступило «Торпедо» в четвёртом матче, встреча завершилась в первом овертайме со счётом 1:2 (2-2 в серии).Единственный гол динамовцев забил Артур Чувиляев. У «Торпедо» точные броски удались Талгату Жайлауову и Никите Михайлису.