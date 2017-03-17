Головков: Аалтонена никто не знал, а он заключил трёхлетний контракт с «Торонто»

Президент подмосковного «Витязя»рассказал о подписании бывшим форвардом командыконтракта с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».«Миро Аалтонен – молодец. За год человек вырос, выстрелил! Заключил трёхлетний контракт с «Торонто». Это ещё раз доказывает, что наш генеральный менеджер сработал здорово. Конечно, хотелось бы, чтобы Аалтонен подольше поиграл в «Витязе» и в КХЛ. Пожелаем ему удачи.Помню, рассказывали, что в Европе никого нет, всё выжато. Но нынешняя ситуация доказывает, что просто надо работать, наблюдать, смотреть — и всё будет нормально. Можно найти игроков. Ержабек, Кемпе? Вы же понимаете, мы их хотим удержать, но не всё зависит от нас. Будем искать новых людей», — сказал Головков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.