Капитан «Тампы» Стэмкос возобновил тренировки в общей группе

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг»впервые после разрыва мениска в правом колене 15 ноября принял полноценное участие в тренировке команды, сообщается на официальном сайте НХЛ. Он занимался в составе первой тройки с Никитой Кучеровым и Брэйденом Пойнтом.«Я уже проходил через подобное. Когда начинаешь думать о точных датах, то ставишь перед собой невыполнимые задачи. Я вернусь, когда буду готов на 100%. Честно, я не могу точнее ответить на этот вопрос.Всё идёт хорошо. Это длительный процесс. Поначалу был установлен срок четыре-шесть месяцев, причём четыре месяца выглядели слишком оптимистично. Эта дата прошла. Сегодня я впервые занимался с ребятами. Очень приятно снова вернуться на лёд вместе со всеми. Чтобы это сделать, была проделана очень большая, не видная постороннему глазу работа. Буду продолжать делать то же самое.Меня вдохновляет, как „Тампа“ борется за плей-офф. Надеюсь, что ребята продолжат в том же духе. Моему восстановлению это точно помогает. Команда собралась на последнюю четверть сезона, хотя многие уже нас не рассматривали как претендентов на плей-офф», — сказал Стэмкос.