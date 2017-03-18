«Калгари» обыграл «Даллас», Джиордано набрал 3 очка

«Калгари Флэймз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.В первом периоде в составе «Флеймз» отличился Микаэль Фролик (17-я минута), а во втором шайбы забросили Мэтью Ткачук (26) и(29). На 54-й минуте в составе «Старз» отличился Бретт Ритчи.Отметим, что Джиордано поучаствовал в каждом из голов «Калгари», добавив к заброшенной шайбе 2 результативные передачи.«Калгари» (84 очка) располагается на 6-м месте в Западной конференции, «Даллас» находится на 11-й позиции (66 очков).